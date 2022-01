Cina: Tencent e Catl tra aziende di maggior valore

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - Il colosso di Internet Tencent è in cima alla lista 2021 delle 500 aziende private cinesi di maggior valore, secondo una nuova classifica pubblicata da un istituto di ricerca con sede a Shanghai.

Contemporary Amperex Technology Co. (Catl) invece, il principale produttore cinese di batterie agli ioni di litio per auto, è entrato per la prima volta nella top 10 della lista compilata dall'Hurun Research Institute.

L'istituto di ricerca ha stilato la classifica delle aziende sulla base della loro capitalizzazione di mercato o della loro valutazione.

Il valore totale delle aziende nella lista è arrivato a 66.000 miliardi di yuan (circa 10.400 miliardi di dollari). Tra le 500 elencate, il 56% è costituito da imprese B2B e il 77% di esse forniscono prodotti fisici.

Le aziende sanitarie sono quelle ad aver ottenuto il maggior numero di posizioni sulla lista, seguite da quelle energetiche.

