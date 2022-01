Cina: oltre 1,37 mln nuovi investitori azionari

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - Sono oltre 1,37 milioni gli investitori che hanno aperto conti per il trading azionario sulle borse di Shanghai e Shenzhen nel dicembre dello scorso anno.

È quanto emerge dai dati di settore della China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (Csdc), secondo i quali la cifra ha segnato un aumento del 2,71% rispetto al mese precedente.

Dalle cifre si evince inoltre che alla fine dell'anno scorso, il numero di investitori con conti in A-share era pari a 197 milioni.

Per la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited nel 2021 il Paese ha visto oltre 19,63 milioni di nuovi investitori nel suo mercato azionario. (XINHUA)