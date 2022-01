Cina: nel 2021 cresce afflusso di container e merci

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - Nel 2021 il flusso di merci e container nei porti cinesi ha registrato una crescita stabile.

È quanto mostrano i dati del Ministero dei Trasporti, secondo i quali l'anno scorso l'afflusso di merci nei porti cinesi ha totalizzato 15,55 miliardi di tonnellate, il 6,8% in più rispetto all'anno precedente.

Quest'ultimo ha precisato che l'afflusso di container nei porti del Paese durante il periodo ha visto un incremento del 7% rispetto all'anno precedente raggiungendo quota 282,72 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu).

Nel dicembre 2021, secondo il Ministero, i porti cinesi hanno gestito quasi 1,34 miliardi di tonnellate di merci, mentre l'afflusso di container si è attestato a 23,07 milioni di Teu.

La Cina ha adottato molteplici misure per far fronte alla carenza di container nel quadro della pandemia di Covid-19, come la restituzione dei container vuoti ai porti nazionali, l'accelerazione della produzione degli stessi e la promozione della trasformazione digitale degli snodi per un flusso regolare delle merci.

Nel 2021 le importazioni e le esportazioni totali di merci del Paese hanno visto un'espansione del 21,4% su base annua arrivando a 39.100 miliardi di yuan (6.140 miliardi di dollari).

