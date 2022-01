Cina: Hainan punta a crescita 15% entrate turismo

(XINHUA) - HAIKOU, 23 GEN - La provincia tropicale insulare di Hainan, nel sud della Cina, punta a una crescita delle entrate derivanti dal turismo del 15% e a un aumento del 10% per quanto riguarda i numeri turistici di quest'anno.

Lo ha affermato oggi nel corso della sessione annuale dell'Assemblea provinciale del popolo Sun Ying, direttrice del dipartimento provinciale di turismo, cultura, radio, televisione e sport.

Con l'obiettivo di trasformarsi in un centro di turismo e consumo di caratura internazionale, ha spiegato la funzionaria, Hainan svilupperà una serie di politiche e linee guida per lo sviluppo del turismo come la costruzione di parchi tematici e la promozione della cosiddetta 'economia della notte'.

Sun ha sottolineato inoltre che la provincia lavorerà per promuovere lo sviluppo di grandi progetti legati a turismo e cultura e fornirà un maggior numero di prodotti ai turisti nazionali ed esteri.

Nel 2021 hanno visitato la provincia insulare oltre 81 milioni di turisti provenienti sia dalla Cina che dall'estero, con un aumento del 25,5% rispetto all'anno precedente.

Le entrate totali del turismo di Hainan sono aumentate del 58,6% rispetto all'anno precedente arrivando a circa 138,4 miliardi di yuan (circa 21,8 miliardi di dollari).

La Cina mira a trasformare Hainan in un centro internazionale di turismo e consumo entro il 2025, nonché in una destinazione di influenza globale nei medesimi settori entro il 2035.

