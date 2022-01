Cina: emesso piano 2021-2025 per tutela Ig

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - La Cina ha recentemente emesso un importante piano sulle indicazioni geografiche (Ig) per il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), evidenziando sei indicatori per la protezione e l'applicazione di queste ultime. Lo ha fatto sapere la National Intellectual Property Administration (Nipa), massimo regolatore della proprietà intellettuale a livello nazionale.

Secondo quest'ultimo si tratta di un progetto con obiettivi dettagliati e misure affinché il Paese migliori la propria protezione delle indicazioni geografiche per i prossimi anni.

Gli indicatori chiave per il periodo 2021-2025 saranno raggiunti, secondo il piano, quando il numero di indicazioni geografiche riconosciute e il valore della produzione diretta annuale manterranno una crescita costante e ragionevole, e quando il numero di entità di mercato che utilizzano le Ig avrà superato le 18.000 unità.

Altri indicatori saranno raggiunti invece quando saranno formulate e revisionate una serie di norme nazionali, locali e collettive riguardanti tale ambito e quando saranno istituite 100 aree dimostrative nazionali per la protezione dei prodotti con indicazione geografica. Inoltre, un maggior numero di Ig cinesi sarà tutelato all'estero. (SEGUE)