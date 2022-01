Cina: emesso piano 2021-2025 per tutela Ig (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - L'indicazione geografica indica nella fattispecie che un prodotto ha un'origine geografica specifica e possiede qualità o una determinata reputazione legate a tale origine, costituendo una garanzia di qualità che lo distingue dai suoi concorrenti.

Il piano delinea inoltre tre obiettivi di sviluppo per i prossimi anni volti a consolidare le fondamenta della protezione delle Ig, evidenziare i benefici della loro applicazione ed espandere ulteriormente la scala del loro riconoscimento e della loro protezione reciproci.

Per raggiungere gli obiettivi, il piano ha proposto 19 adempimenti principali riguardanti cinque aspetti come la protezione e la gestione delle Ig, la costruzione di brand Ig, i settori caratteristici delle Ig e la cooperazione internazionale in merito.

L'accordo tra la Cina e l'Unione Europea sulla protezione delle indicazioni geografiche, entrato formalmente in vigore il 1° marzo dell'anno scorso, sta apportando nuove opportunità a entrambe le parti per il miglioramento del livello e della qualità del commercio, aumentando la fiducia nei reciproci mercati, con 244 Ig Cina-Ue riconosciute e protette reciprocamente. (XINHUA)