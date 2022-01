Cina, crescita nel quadro della 'triplice pressione'

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - La crescita economica annuale della Cina nel 2021 è stata la migliore registrata in circa un decennio, sebbene un ambiente esterno complicato e l'epidemia di Covid-19 in evoluzione abbiano continuato a pesare sulla seconda economia del mondo.

Lo scorso anno il prodotto interno lordo è cresciuto dell'8,1%, superando l'obiettivo fissato dal governo. Tuttavia, all'orizzonte vi sono ancora sfide con la ricomparsa sporadica di casi Covid che negli ultimi mesi ha causato un rallentamento della crescita.

Nel corso di un'importante riunione economica, le autorità cinesi hanno evidenziato 'triplice pressione' costituita da contrazione della domanda, shock dell'offerta e indebolimento delle aspettative, dando priorità alla stabilità per quanto riguarda il loro lavoro economico per il 2022.

Gli analisti rimangono ottimisti sulle prospettive economiche della Cina mentre il Paese accelera i suoi motori a sostegno della crescita.

POLITICHE A FAVORE DELLA CRESCITA Le recenti mosse delle autorità monetarie e fiscali cinesi hanno mostrato chiari segnali in termini di sforzi per sostenere la ripresa.

La People's Bank of China, la banca centrale del Paese, si è impegnata ad aprire maggiormente gli strumenti di politica monetaria, mantenere stabile l'offerta globale di moneta ed evitare un crollo del credito, facendo inoltre appello a misure di 'front-loading' per affrontare i timori del mercato.

Lunedì, la banca centrale ha tagliato i tassi d'interesse dei prestiti a medio termine e del reverse repos di 10 punti base.

Giovedì, il tasso di interesse primario dei prestiti a un anno (Loan prime rate o Lpr) è sceso di 10 punti base attestandosi al 3,7%, mentre quello per i prestiti a oltre cinque anni, su cui molti enti creditizi basano i propri tassi di mutuo, è stato ridotto di 5 punti base arrivando al 4,6%. (SEGUE)