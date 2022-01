Cina, crescita nel quadro della 'triplice pressione' (3)

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - Secondo uno studio della società di revisione e consulenza globale Kpmg, nel 2022 la Cina manterrà una forte inclinazione verso il consumo.

Nel documento si legge: "Nel medio e lungo termine, i continui sforzi profusi dalla Cina per guidare l'urbanizzazione, implementare le politiche di prosperità comune ed espandere la copertura pensionistica, dell'assicurazione sanitaria e di altri programmi di welfare sociale continueranno a fungere da pilastri della crescita dei consumi e trasformeranno il consumo nel principale motore dell'economia del Paese".

ESPORTAZIONI A SOSTEGNO DELLA RIPRESA Le forti esportazioni hanno sostenuto la ripresa della Cina nel 2021, con un'espansione del 21,2% su base annua fino ad attestarsi a 21.730 miliardi di yuan. L'anno scorso le esportazioni nette hanno contribuito per il 20,9% alla crescita del Pil nazionale.

Kpmg ha notato che nel breve termine le sfide logistiche, come la carenza di container, la congestione dei porti e i costi di trasporto più elevati, limiteranno le esportazioni cinesi.

La società di revisione prevede inoltre per quest'anno una moderazione nella crescita delle esportazioni cinesi poiché la domanda nelle economie avanzate ha continuato a spostarsi dai beni ai servizi, e un effetto base più alto.

Quest'ultima ha fatto sapere, tuttavia, che la crescita delle esportazioni della Cina si manterrà ad un livello robusto.

"Per il 2022 prevediamo che la continua ripresa economica globale incoraggerà le imprese ad aumentare le proprie spese in conto capitale, il che probabilmente stimolerà le esportazioni cinesi di macchinari, apparecchiature elettriche, prodotti elettronici e parti di veicoli", ha concluso Kpmg. (XINHUA)