Cina, crescita nel quadro della 'triplice pressione' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - La China Merchants Securities ha spiegato in un articolo di ricerca che "la debolezza delle aspettative esposta dall'attuale pressione al ribasso è il problema principale nel contesto della tripla pressione", sottolineando che la riduzione dei tassi di interesse ha inviato un forte segnale per aumentare le aspettative delle imprese e stabilizzare l'occupazione.

Secondo quanto emerso da una riunione esecutiva del Consiglio di Stato, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, che contribuiscono a oltre l'80% dell'occupazione del Paese, la Cina ha deciso di estendere le misure di taglio delle tasse e delle imposte fino al termine del 2023.

"Gli investimenti infrastrutturali hanno mostrato segni di accelerazione e ci aspettiamo anche ulteriori riduzioni di tasse e tariffe e sovvenzioni", si legge in un rapporto della China International Capital Corporation (Cicc) ULTERIORE RIPRESA DEL CONSUMO Per Ning Jizhe, a capo del National Bureau of Statistics, nel 2020 le vendite al dettaglio di beni di consumo della Cina hanno subito un duro colpo, ma hanno recuperato nel 2021 raggiungendo il traguardo dei 44.080 miliardi di yuan (circa 6.930 miliardi di dollari).

I casi di Covid-19 sporadici che emergono in diverse città hanno stimolato i timori di un consumo più debole in occasione dell'imminente Capodanno Lunare cinese di febbraio, una stagione tradizionalmente all'insegna dei viaggi e dello shopping.

L'indagine eseguita dalla Cicc mostra una crescente intenzione tra i cinesi di visitare le proprie città d'origine durante il periodo di vacanza.

Il ministero dei Trasporti, dal canto suo, ha previsto che 1,18 miliardi di viaggi passeggeri saranno effettuati quest'anno in occasione dei festeggiamenti per il Nuovo Anno Lunare, con un aumento del 35,6% rispetto al 2021.

Ming Ming, un capo economista di Citic Securities, ha detto che "l'immunità" dei settori del consumo e dei servizi in Cina sta aumentando.

"Anche se l'epidemia infastidisce ancora tali settori, l'impatto sta diventando più gestibile", ha detto l'esperto, per poi proseguire, "la Cina ha posto in equilibrio lo sviluppo economico e la prevenzione delle epidemie con un più preciso controllo dell'emergenza sanitaria". (SEGUE)