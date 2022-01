Cina approva 90 progetti investimento capitale fisso

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il principale pianificatore economico cinese, ha approvato lo scorso anno un totale di 90 progetti d'investimento a capitale fisso, i quali hanno contribuito ad aumentare la crescita.

Nel 2021 infatti l'ente ha ratificato progetti per un valore d'investimento pari a 775,4 miliardi di yuan (circa 122 miliardi di dollari), interessando principalmente settori come quello dei trasporti, dell'energia, della salvaguardia idrica e dell'informatizzazione.

Nel mese di dicembre, la commissione ha approvato sei progetti di investimento a capitale fisso per un totale di 18,5 miliardi di yuan.

Gli ultimi dati hanno mostrato che l'investimento a capitale fisso cinese ha osservato un aumento del 4,9% su base annua, arrivando nel 2021 a oltre 54.450 miliardi di yuan, pari a un aumento dell'8% rispetto al livello del 2019.

Secondo Ning Jizhe, vice capo della commissione, il Paese possiede il potenziale e l'incentivo per espandere gli investimenti in uso effettivo con un sostegno fiscale e monetario rafforzato. (XINHUA)