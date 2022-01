Cina: a Shanghai 831 sedi regionali multinazionali

(XINHUA) - SHANGHAI, 23 GEN - Shanghai ha registrato 60 nuove sedi regionali di multinazionali nel 2021, portando il numero totale a 831; lo ha detto oggi in conferenza stampa Gong Zheng, sindaco della metropoli.

Il numero di centri di ricerca ad investimento estero a Shanghai ha raggiunto quota 506, con un aumento di 25 nel 2021 e per il sindaco: "La città rimane una destinazione di interesse per gli investimenti esteri volti ad espandere le catene industriali e a rafforzare l'innovazione".

Le statistiche hanno mostrato che il capitale estero in uso effettivo a Shanghai ha raggiunto l'anno scorso i 22,55 miliardi di dollari, in crescita dell'11,5% su base annua, stabilendo un record malgrado la pandemia di Covid-19. (XINHUA)