Auto: Cina, aumentano entrate Great Wall Motor 2021

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - Great Wall Motor, il principale produttore di suv e pick-up cinese ha osservato lo scorso l'anno l'aumento dei propri profitti nel contesto di una forte espansione delle vendite.

Lo ha reso noto oggi la stessa società in una stima sul fatturato.

Nel 2021 i profitti della casa automobilistica sono aumentati del 26,47% totalizzando 6,78 miliardi di yuan (circa 1,07 miliardi di dollari). Le entrate aziendali, come reso noto dalla stessa società in un documento depositato presso la Borsa di Shanghai, hanno effettuato un balzo del 31,95% rispetto a un anno prima.

L'azienda ha attribuito l'aumento all'incremento delle vendite di auto nella cornice dell'aggiornamento tecnologico della società e della strategia di globalizzazione. Come specificato da Great Wall Motor, i risultati devono ancora essere sottoposti a verifica e possono differire dai dati finali. (XINHUA)