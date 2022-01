Pop Mart apre il primo negozio in Europa (2)

(XINHUA) - LONDRA, 22 GEN - "Londra è la capitale della moda in Europa, nel mondo e stabilisce le tendenze globali. Come rappresentante dell'industria culturale cinese di tendenza, Pop Mart vuole portare nella capitale inglese la cultura di tendenza e i prodotti che sono popolari tra i giovani in Cina", ha commentato Wen.

"Speriamo di influenzare altre parti d'Europa attraverso questo negozio a Londra, stabilendo una solida base di fan per un'ulteriore espansione nel Regno Unito e in Europa", ha aggiunto il vicepresidente, osservando che Pop Mart è entrato nel mercato estero nel 2018 e da allora si è stabilito in 23 Paesi e regioni.

Al momento, i prodotti di Pop Mart vengono venduti in 52 Paesi e regioni in tutto il mondo attraverso centinaia di distributori, tre grandi piattaforme di e-commerce transfrontaliere - Amazon, AliExpress e Shopee - oltre a rivenditori indipendenti d'oltremare. (XINHUA)