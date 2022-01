Pechino 2022: svolte prove cerimonia di apertura

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - Le prove della cerimonia di apertura di Pechino 2022 si sono svolte nella serata di oggi (ora locale) al National Stadium, o 'Nido d'Uccello'. Circa 4.000 partecipanti sono stati coinvolti nella prova completa, preparando la cerimonia di apertura che si terrà il 4 febbraio.

Con la durata ridotta a circa 100 minuti a causa del freddo e della pandemia di Covid-19, l'evento caratterizzato da bassa emissione di carbonio e innovazioni scientifiche e tecnologiche punta a esprimere l'aspirazione di costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità e consegnare Giochi "semplici, sicuri e splendidi", secondo gli organizzatori.

Zhang Yimou, che ha diretto le cerimonie di apertura e chiusura di Pechino 2008, diventerà il primo uomo a guidare questi eventi sia nei Giochi estivi e che in quelli invernali, mentre la capitale cinese passerà alla storia come la prima "doppia città olimpica". (SEGUE)