Pechino 2022: i migliori atleti europei sono pronti

(XINHUA) - BERLINO, 22 GEN - A meno di due settimane dall'inizio dei 24esimi Giochi Olimpici invernali a Pechino, gli atleti di tutta Europa si stanno preparando per la gloria della manifestazione a cinque cerchi.

MANTENERE VIVO IL SOGNO Quando la 49enne Claudia Pechstein ha saputo di essersi qualificata per i Giochi di Pechino, l'icona tedesca del pattinaggio di velocità si è sentita di poter "abbracciare il mondo intero". Ora diventerà la prima donna a competere in otto edizioni dei giochi olimpici, coronando la propria illustre carriera.

L'atleta tedesco di bob Francesco Friedrich, 32 anni, vincitore di 13 campionati mondiali e doppia medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali del 2018 a PyeongChang, in Corea del Sud, si sta allenando duramente perché non vede l'ora di migliorare ulteriormente il suo palmares in Cina.

I pattinatori di figura Juulia Turkkila e Matthias Versluis, entrambi ventottenni, saranno la prima coppia finlandese a gareggiare nella danza su ghiaccio ai Giochi Olimpici invernali.

"È stato il nostro sogno per molto tempo ed è stata una sensazione incredibile scoprire che ci eravamo assicurati il posto nella squadra finlandese per le Olimpiadi invernali", ha dichiarato Turkkila, aggiungendo "vogliamo dimostrare che è possibile raggiungere il massimo livello nella danza su ghiaccio anche per gli atleti provenienti da un piccolo Paese". (SEGUE)