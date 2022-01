Pechino 2022: i migliori atleti europei sono pronti (6)

(XINHUA) - BERLINO, 22 GEN - Jasper Carlson, allenatore nazionale della Danish Skating Union, crede che la Cina abbia fatto un ottimo lavoro nell'ospitare eventi sportivi, sottolineando che "hanno strutture ultramoderne. Per noi atleti e allenatori è un buon posto dove stare".

"La Cina è diversa dalla Svizzera. Sarà un'esperienza fantastica per noi vedere questa cultura e questa città completamente nuove in inverno", ha rilevato lo snowboarder svizzero Boesiger, che ha aggiunto "non vedo l'ora di essere di nuovo lì".

I fratelli Liu hanno mandato i propri auguri a Pechino e hanno incoraggiato i loro fan cinesi a continuare a sostenerli, proprio come loro sostengono i pattinatori cinesi.

"Ci aspettiamo di portare a casa dei bei ricordi da Pechino - insieme a grandi sorrisi", ha auspicato Shaoang.

Anche la snowboarder Castellet ha un messaggio per i fan degli sport invernali in Cina. "Non vedo l'ora di recarmi lì e faremo tutto il possibile per esibire il nostro sport al suo più alto livello", ha promesso. (XINHUA)