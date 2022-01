Pechino 2022: i migliori atleti europei sono pronti (5)

(XINHUA) - BERLINO, 22 GEN - IMPEGNO PER I PROPRI IDEALI Sullo sfondo delle enormi sfide poste dalla pandemia, il presidente del Comitato Olimpico Ellenico Capralos ha affermato di essere convinto che ospitando i Giochi Olimpici Invernali, la Cina dimostri il proprio impegno verso gli ideali olimpici.

"La Cina dimostra che il potere dello sport può avvicinarci, concentrandosi sui nostri valori condivisi", ha detto Capralos all'agenzia di stampa Xinhua, continuando "Pechino 2022 ci insegnerà ancora una volta gli importanti valori Olimpici, che sono la solidarietà, il fair play, il rispetto e l'amicizia.

Tali principi assumono ancora più importanza in queste difficili circostanze che tutti stiamo affrontando".

Inoltre, la decisione della Cina di proteggere l'ambiente proponendo di ospitare Giochi "verdi, inclusivi, aperti e puliti" costituirà un precedente, ha notato il presidente.

Agli occhi di diversi atleti olimpici invernali, la Cina è un esempio di come un grande evento mondiale dovrebbe essere organizzato.

"I cinesi sono organizzatori di prim'ordine. Credo che tutto funzionerà bene in Cina e che i campi sportivi saranno perfettamente preparati", ha osservato lo sciatore di fondo croato Malec. (SEGUE)