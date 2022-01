Pechino 2022: i migliori atleti europei sono pronti (4)

(XINHUA) - BERLINO, 22 GEN - La snowboarder spagnola Castellet ha commentato che durante la preparazione per i Giochi di Pechino, ha dovuto "cambiare mentalità e adottare una filosofia di vivere alla giornata ed essere più consapevole delle possibilità che ogni giorno presenta".

Quest'ultima si è mostrata anche fiduciosa che gli organizzatori avranno tutto sotto controllo, dicendo "sono sicura che faranno un buon lavoro a Pechino, perché vogliono davvero fare tutto il possibile per assicurarsi che questi Giochi vadano avanti".

L'atleta britannica di skeleton Laura Deas ha visitato la capitale cinese nell'ottobre 2021 per l'Evento di Prova e non crede che le rigide politiche anti Covid-19 ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 possano essere un problema.

"Devo dire che (l'Evento di Prova) è stato incredibilmente ben organizzato. Ci siamo sentiti molto sicuri e ben assistiti.

Mi aspetto di trovare un ambiente molto simile a quello dell'Evento di Prova. Mi sento come se sapessi a cosa andrò incontro", ha dichiarato la medaglia di bronzo olimpica. (SEGUE)