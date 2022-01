Pechino 2022: i migliori atleti europei sono pronti (3)

(XINHUA) - BERLINO, 22 GEN - LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Negli ultimi mesi, gli organizzatori dei Giochi Invernali di Pechino hanno ripetutamente dichiarato che proteggere la salute e la sicurezza degli atleti, del personale olimpico e degli spettatori dal coronavirus è la loro "più grande sfida". Tutte le persone coinvolte dovranno seguire stringenti misure di salute pubblica.

Spyros Capralos, presidente del Comitato Olimpico Ellenico e membro del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), ha parlato molto bene delle misure contro il coronavirus prese dagli organizzatori cinesi.

"La Cina sta facendo un lavoro straordinario per preparare i Giochi, cercando di prevenire tutti i tipi di situazioni problematiche che possono sorgere dalla diffusione del virus", ha affermato il presidente.

I test sul coronavirus e la quarantena sono procedure tutt'altro che comode, ma la maggior parte degli atleti ha espresso la propria comprensione e sostegno.

"Sicuramente sarà un po' scomodo, ma è necessario", ha detto Jonas Boesiger, snowboarder svizzero di 27 anni, osservando "mi sento sicuro con tutte queste precauzioni e andrà tutto bene.

Dovrebbe essere un evento abbastanza sicuro. Non vedo alcun problema".

Jan Scherrer, compagno di squadra di Boesiger nell'halfpipe, crede che le rigide regole per il Covid siano buone per tutti, affermando "sappiamo tutti che sarà un anno speciale e dovremmo accettarlo. Ci saranno molte restrizioni e pressioni sugli atleti, ma questo è solo il tempo in cui viviamo oggi. Sono ancora entusiasta di partecipare". (SEGUE)