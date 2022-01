Pechino 2022: i migliori atleti europei sono pronti (2)

(XINHUA) - BERLINO, 22 GEN - La fondista croata Vedrana Malec, 32 anni, ha già visitato la Cina tre volte e si sta preparando a "divertirsi" ai giochi, anche se è consapevole che le condizioni dovrebbero essere più dure quest'anno rispetto alle precedenti Olimpiadi invernali.

"Non ho avuto la possibilità di testare le piste che stanno costruendo in Cina, quindi sarà una grande sfida per me.

Tuttavia, mi aspetto un'accoglienza amichevole e punterò al primo posto", ha detto l'atleta.

La 33enne snowboarder spagnola Queralt Castellet parteciperà alla sua quinta Olimpiade invernale e le sue aspettative sono "le più alte possibili". Anche lei punta a una medaglia d'oro, naturalmente.

I fratelli Liu Shaolin, 27 anni, e Liu Shaoang, 24 anni, nati da padre cinese e madre ungherese, hanno vinto il primo oro olimpico invernale dell'Ungheria nella staffetta 5.000 metri di pattinaggio di velocità su pista corta a PyeongChang. Anche loro stanno lavorando duramente per difendere il titolo a Pechino.

"Essere in grado di competere a Pechino è molto importante per noi", ha commentato Shaolin. (SEGUE)