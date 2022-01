Covid: a Pechino 9 casi locali, 3 asintomatici

(XINHUA) - PECHINO, 22 GEN - A Pechino sono stati rilevati nove casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e tre pazienti asintomatici dalle 16.00 di ieri alla stessa ora di oggi. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Delle nove infezioni confermate, otto sono casi lievi e uno è moderato.

Oggi la città ha classificato come ad alto rischio per Covid-19 un complesso residenziale nel distretto di Fengtai.

Il livello di minaccia dovuto al virus nel complesso residenziale del distretto di Fengtai è stato modificato da rischio medio ad alto dopo che nell'area sono stati individuati otto casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente in 14 giorni fino a mezzogiorno di oggi, come ha dichiarato Li Ang, vicedirettore della Commissione Sanitaria Municipale di Pechino.

Bo Lan, vicecapo del distretto di Fengtai, ha affermato che nel distretto sono stati registrati quattro casi confermati e tre asintomatici dalle 16.00 di ieri alle 14.00 di oggi.

Fino alla mezzanotte di ieri i residenti di Fengtai sono stati sottoposti a 210.000 test molecolari, con due risultati positivi.

Bo ha commentato che il distretto rafforzerà le misure di screening nelle aree chiave, comprese quelle relative alle catene del freddo.

Al momento, Pechino ha una zona ad alto rischio per Covid-19 e una a livello medio.

Dal 15 gennaio, la città ha riferito di un totale di 27 casi locali confermati di Covid-19 e sette asintomatici. (XINHUA)