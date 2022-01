Covid: 23 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 22 GEN - Ieri in Cina continentale sono stati registrati 23 contagi da Covid-19 a trasmissione locale.

Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Ieri sono state rilevate 10 nuove infezioni locali a Pechino, sei a Tianjin, quattro nell'Henan e tre nel Guangdong, secondo la commissione.

In tutta la Cina continentale, di recente sono stati segnalati un totale di 40 casi di Covid-19 importati.

Ieri non è stato riferito di alcun nuovo decesso per Covid-19 né di nuovi casi sospetti, come ha annunciato la commissione.

(XINHUA)