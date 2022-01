Cina resta primo costruttore navi mondiale nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 22 GEN - L'anno scorso il settore cinese delle costruzioni navali ha continuato a occupare la prima posizione a livello globale, considerato che l'intenso trasporto marittimo in tutto il mondo ha spinto la domanda per le navi.

La produzione della cantieristica navale del Paese asiatico, un indicatore che riflette la vitalità del settore, ha realizzato 39,7 milioni di tonnellaggio di portata lorda (tpl) nel 2021, in aumento del 3% su base annua, come rivelano i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

La produzione del 2021 ha rappresentato il 47,2% del totale mondiale, in aumento di 4,1 punti percentuali rispetto a quella del 2020, ha annunciato il ministero. (SEGUE)