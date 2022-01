Cina: entro 2025 sarà 1° mercato del lusso al mondo (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 22 GEN - Lo shopping offshore duty-free nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan ha stimolato il fiorente mercato del lusso del Paese asiatico, dato che l'anno scorso circa il 95% del volume delle vendite duty-free di Hainan proveniva da beni di lusso personali e che più della metà di questi articoli erano cosmetici di marchi di lusso, come si legge nello studio.

Nel 2021, le vendite online del settore dei beni di lusso personali in Cina sono aumentate di circa il 56%, più velocemente rispetto ai negozi tradizionali, il canale di distribuzione convenzionale e primario per questa industria.

Tuttavia, a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 e delle relative restrizioni agli spostamenti, oltre il 90% della spesa dei consumatori cinesi per i beni di lusso è stata realizzata in Cina continentale, secondo il rapporto.

"Nel complesso, ci aspettiamo che gli acquisti di beni di lusso personali da parte dei consumatori cinesi tornino ai livelli pre-Covid-19 tra la fine del 2022 e la prima metà del 2023", ha commentato Xing Weiwei, socio di Bain & Company e co-autore dello studio. (XINHUA)