Cina: bambini sognano in grande su pista di ghiaccio

(XINHUA) - HEFEI, 22 GEN - Al suono del fischio, otto bambini vestiti con l'attrezzatura protettiva si sono precipitati sulla pista, spingendo abilmente sul ghiaccio un disco con i bastoni da hockey in mano.

Gli sport invernali erano un passatempo alieno e inaccessibile in Cina, ma lo sport ad alta velocità che richiede un frequente contatto fisico è diventato sempre più popolare in tutto il Paese asiatico.

"Ho praticato l'hockey su ghiaccio per oltre quattro anni. Il mio sogno è diventare un giocatore professionista", rivela Wei Yuhang, 8 anni, membro di una squadra di hockey su ghiaccio nella città di Hefei, capoluogo della provincia di Anhui nella Cina orientale.

La squadra conta 14 giocatori, di età compresa tra i sette e i dieci anni.

Wei si è innamorato di questo sport ad alta intensità dopo aver visto una partita a Pechino qualche anno fa. "L'hockey su ghiaccio mi dà l'opportunità di allenarmi e di fare amicizia. È una bellissima sensazione combattere come una squadra. È come essere una grande famiglia", ha aggiunto il bambino. (SEGUE)