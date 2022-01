Cina: bambini sognano in grande su pista di ghiaccio (3)

(XINHUA) - HEFEI, 22 GEN - Oggi sempre più bambini si uniscono alla tendenza degli sport invernali. Diverse discipline di questo tipo come il pattinaggio, l'hockey su ghiaccio e lo sci sono state incluse nei corsi di educazione fisica in molte scuole della provincia. La soglia di ingresso di questi giochi è stata ridotta, man mano che sono state create più strutture per gli sport invernali in questa regione temperata.

A livello nazionale oltre 346 milioni di cinesi, pari al 24,56% della popolazione totale del Paese, hanno partecipato ad attività legate agli sport invernali da quando Pechino si è candidata con successo alle Olimpiadi invernali del 2022 nel 2015, secondo le statistiche recentemente rilasciate dall'Ufficio Nazionale di Statistica cinese.

"Gli sport invernali stanno guadagnando popolarità in Anhui, grazie all'influenza delle prossime Olimpiadi invernali. Forse un giorno alcuni dei giocatori di hockey su ghiaccio parteciperanno alla manifestazione a cinque cerchi", commenta Fu. (XINHUA)