Cina: bambini sognano in grande su pista di ghiaccio (2)

(XINHUA) - HEFEI, 22 GEN - La madre Li Xuyang, che aiuta a gestire la squadra di hockey su ghiaccio, ha dichiarato all'agenzia di stampa Xinhua che il gruppo è stato formato nella speranza di riunire i giovani amanti di questa disciplina della città.

Tuttavia trovare una pista di ghiaccio ideale per l'allenamento non era affatto facile nella provincia, in cui la temperatura media annuale è di 14-17 gradi Celsius.

Un'inversione di tendenza si è avuta nell'ottobre 2021, quando è stata aperta una struttura completa al coperto per sport su ghiaccio e neve, che comprende una pista di ghiaccio di oltre 600 metri quadrati, un campo di curling regolamentare e tre simulatori di sci.

Secondo le statistiche, la struttura ha ricevuto più di 1.500 visitatori dalla sua apertura. È stato lanciato anche un pacchetto speciale per incoraggiare più persone a impegnarsi negli sport invernali - 365 yuan (circa 58 dollari) per un pass annuale, come ha precisato Sun Xuewei dell'ufficio provinciale degli sport.

"I nostri ragazzi giocavano sulle piste di ghiaccio nei centri commerciali. Lo spazio e il tempo di allenamento erano limitati perché l'area è aperta anche al pubblico. Siamo grati al governo locale che sta prestando maggiore attenzione agli sport invernali e ha costruito questa struttura", spiega Li.

Per migliorare la propria competitività, la squadra ha viaggiato in altre città per disputare incontri e per sessioni di allenamento intensificato quasi ogni anno. Durante questo periodo, i ragazzi, i genitori e il loro allenatore Fu Qiunan vivevano e si allenavano insieme per settimane. Alla fine di ogni viaggio, le abilità atletiche miglioravano e i rapporti di amicizia uscivano rafforzati. (SEGUE)