Cina: aviazione civile verso sviluppo intelligente

(XINHUA) - PECHINO, 22 GEN - L'industria dell'aviazione civile cinese crescerà in modo più intelligente grazie all'aiuto delle tecnologie digitali di nuova generazione. Questo è quanto emerge dalla tabella di marcia pubblicata dalla Civil Aviation Administration of China (Caac).

Entro il 2025 dovrebbero essere compiuti solidi progressi nella trasformazione digitale, con l'efficienza dei controlli di sicurezza in aumento del 30% dal 2020, secondo il testo, che precisa che più del 90% dei viaggi in aeroporto vedrà servizi che non richiedono l'uso di documenti cartacei e che i trasferimenti di bagagli tra gli aeroporti saranno facilitati entro il 2025.

Entro il 2030, saranno raggiunti progressi chiave nelle applicazioni intelligenti. Gli aeroporti nazionali supporteranno pienamente l'intero processo dei servizi di riconoscimento facciale, mentre alcune città e villaggi circostanti formeranno una rete di distribuzione logistica di aerei senza pilota per migliorare l'efficienza della logistica e abbassare i costi di consegna nelle zone rurali. (SEGUE)