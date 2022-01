Cina: aviazione civile verso sviluppo intelligente (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 GEN - Secondo i dati del Caac, entro la fine del 2021 66 aeroporti a livello nazionale erano in grado di fornire servizi di riconoscimento facciale.

Un totale di 234 aeroporti erano in grado di fornire ai passeggeri viaggi senza documenti cartacei introducendo l'imbarco e i controlli di sicurezza elettronici, permettendo ai clienti di spostarsi solo con le proprie carte d'identità ed eliminando la necessità delle carte d'imbarco tradizionali.

Entro la fine del 2021, 842 aerei della flotta dell'aviazione civile cinese erano in grado di fornire servizi Wi-Fi in volo.

