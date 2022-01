Polonia emette monete da collezione su Pechino 2022

(XINHUA) - VARSAVIA, 21 GEN - La Banca centrale della Polonia ha emesso ieri due monete da collezione in tiratura limitata dedicate agli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Pechino.

L'emissione 'Polish Olympic Team Beijing 2022' è costituita da una moneta d'argento con valore di mercato di 10 zloty (2,5 dollari) e da una d'oro con valore di mercato di 200 zloty (50 dollari).

La moneta d'argento, che raffigura su una delle due facce un pattinatore di short-track e dall'altra la Sala di Preghiera per il Buon Raccolto, parte del complesso del Tempio del Cielo di Pechino, sarà venduta dalla banca centrale polacca a un prezzo lordo di 160 zloty (40 dollari). L'istituto emetterà 15.000 monete d'argento sul mercato.

La moneta d'oro invece avrà una tiratura limitata di 1.200 pezzi coniati e presenta su una faccia un atleta impegnato nel salto con gli sci e sull'altra l'aquila polacca. L'istituto bancario nazionale polacco offre la moneta ai collezionisti per 3.900 zloty (976 dollari). I pezzi da collezione saranno venduti nelle filiali regionali della banca centrale e anche online.

I XXIV Giochi Olimpici Invernali si terranno dal 4 al 20 febbraio. (XINHUA)