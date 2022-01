Edelman, 'fiducia cinesi nel loro governo oltre 90%'

(XINHUA) - CHICAGO, 21 GEN - Il livello di fiducia dei cittadini cinesi nel proprio governo ha raggiunto il 91%, mentre il medesimo indice per i cittadini statunitensi è soltanto a quota 39%, secondo il 2022 Edelman Trust Barometer pubblicato martedì.

Quest'ultimo è il 22esimo sondaggio annuale sulla fiducia e la credibilità condotto da Edelman, la più grande società globale di consulenza nel campo delle relazioni pubbliche a livello mondiale.

Nutrito da Edelman Data & Intelligence e composto da colloqui online di 30 minuti condotti dal 1 al 24 novembre dell'anno scorso, l'indagine vanta il contributo di 36.000 intervistati provenienti da 28 Paesi.

Tra tutte le quattro categorie coperte dell'indicatore - affari, organizzazioni non governative (Ong), governo e media - la fiducia dei cittadini cinesi è aumentato, mentre quello dei cittadini statunitensi ha osservato un calo. Nel complesso, l'indice dei cinesi è aumentato di 11 punti arrivando a 83, mentre quello degli americani è sceso di 5 punti arrivando a 43.

Nel concentrarsi sulla Cina, il rapporto Edelman ha citato diversi fattori interni ed esterni per spiegare perché il sostegno popolare sia stato così elevato nell'ultimo anno.

Secondo l'analisi, la Cina è stata la prima grande economia a riaprire e prosperare dopo l'epidemia di Covid-19 nonché l'unica grande economia a vedere una crescita nel 2020, con uno slancio che si è prolungato per la maggior parte del 2021.

Inoltre, secondo il rapporto, lo scorso anno il governo cinese ha fatto progressi in altre aree, come la lotta contro l'inquinamento e la campagna anticorruzione. (XINHUA)