Covid: Cina continentale, calano ancora casi locali

(XINHUA) - PECHINO, 21 GEN - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 23 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale, meno delle 43 rilevate nella giornata precedente, secondo i dati aggiornati della Commissione Sanitaria Nazionale.

Secondo questi ultimi, il calo è stato determinato principalmente da un minor numero di infezioni nella provincia dell'Henan, dove ieri sono stati rilevati tre casi locali, rispetto ai 24 di mercoledì.

Anche il numero di casi locali sintomatici riportati a Tianjin è diminuito dai 14 di mercoledì agli otto di ieri.

Nella stessa giornata sono stati rilevati inoltre 5 casi locali a Pechino, 4 nel Guangdong e 3 nello Shaanxi mentre nello Yunnan sud-occidentale sono emersi 2 asintomatici a trasmissione locale.

Ieri in Cina continentale, sono stati segnalati 50 casi importati di Covid-19 mentre a seguito della guarigione di 197 pazienti, il numero di casi in terapia è sceso a quota 3.173.

Al 20 gennaio 2022, il totale dei contagi confermati in Cina continentale ammonta a 105.484, compresi quelli locali e quelli provenienti dall'esterno.

Dall'insorgere della pandemia, sono 4.636 le persone che hanno perso la vita a causa del virus. (XINHUA)