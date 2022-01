Cina sviluppa trasmissione quantistica lungo raggio

(XINHUA) - HEFEI, 21 GEN - Gli scienziati cinesi hanno implementato una trasmissione quantistica (quantum key distribution o Qkd) a doppio campo attraverso una fibra ottica di 833 km, stabilendo un nuovo record mondiale di distanza senza perdite.

L'esperimento, condotto da Guo Guangcan e Han Zhengfu della University of Science and Technology of China, è un solido passo verso la costruzione di reti terrestri quantistiche sicure affidabili ed efficienti su una scala di 1.000 km.

Secondo la legge della fisica quantistica, i fotoni che trasportano segnali non possono essere amplificati o ritrasmessi attraverso tecniche ottiche classiche per mantenere la sicurezza quantistica. Di conseguenza, la perdita di trasmissione del canale limita la distanza raggiungibile e questo è stato un enorme ostacolo alla costruzione di reti quantistiche sicure su larga scala.

La Qkd basata sulla fibra è una nuova tecnologia che può realizzare questo obiettivo. I risultati dell'esperimento sono stati pubblicati recentemente su Nature Photonics, una rivista scientifica 'peer-reviewed' del Nature Publishing Group.

