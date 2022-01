Cina: sempre più studenti amano gli sport invernali

(XINHUA) - YINCHUAN, 21 GEN - Dall'inizio delle vacanze invernali, un laghetto da pesca nella contea di Pingluo, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nel nord-ovest della Cina, non fa che risuonare di applausi e risate dalle 10:00 alle 13:00.

Sebbene il laghetto, trasformato in pista ghiacciata, non sia del tutto standard e alcune superfici del ghiaccio appaiano irregolari, oltre 70 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i cinque e i 16 anni, si divertono comunque a praticare il pattinaggio short track come se fossero veri professionisti.

"Ogni anno, in questo periodo, apriamo un campo invernale per lo short track e questo è il quarto. Le Olimpiadi invernali di Pechino si avvicinano e i più giovani sono così emozionati", dice Li Xu, un allenatore del Chunya Winter Sports Club di Pingluo.

Su Rujia, 12 anni, è tra questi. Circa due anni fa, la ragazza ha visto Li e un gruppo di studenti pattinare in una piazza; in tale occasione si è innamorata di questo sport e ha iniziato a praticarlo.

Li insegna educazione fisica in una scuola elementare locale.

All'inizio, voleva solo istituire un corso di pattinaggio a rotelle per gli studenti dell'istituto, in modo che potessero trovare uno sport per rilassarsi dopo le lezioni. In seguito, tuttavia, per contribuire a promuovere gli sport invernali tra i giovani cinesi, ha iniziato a insegnare il pattinaggio di velocità su pista corta. (SEGUE)