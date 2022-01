Cina: sempre più studenti amano gli sport invernali (3)

(XINHUA) - YINCHUAN, 21 GEN - Li segue attualmente più di 100 allievi ed è così felice nel vedere che questi ragazzi sono diventati più alti, più sensibili e pattinano sempre meglio: "Lo sport è un bene e aiuta i bambini a sviluppare uno spirito forte e laborioso fatto di sola pratica verso la perfezione, ed è vantaggioso anche per i loro studi".

Nel corso di questi anni, le autorità sportive locali hanno fornito molto supporto, incoraggiando gli studenti a partecipare a competizioni di tutti i livelli e invitando inoltre campioni di livello mondiale per trasmettere i loro insegnamenti.

Alcuni bambini sono stati ammessi a migliori scuole medie con questa specialità e altri hanno ricevuto una raccomandazione a Pechino per ricevere una formazione più professionale, spiega Li.

"Il pattinaggio - spiega l'insegnante - dà ai bambini la sensazione di volare. Più pattinano, più sono contenti".

Gli studenti che praticano il pattinaggio sono più interessati alle Olimpiadi invernali di Pechino rispetto ai loro coetanei dal momento che hanno seguito la World Cup Short Track Speed Skating, la Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità short-track e hanno ammirato i loro idoli, comer il campione olimpico Wu Dajing e la medaglia d'argento Ren Ziwei.

"In questi anni non ho avuto quasi mai vacanze o fine settimana liberi. Sono sicuramente stanco, ma nella vita bisogna essere fedeli a qualcosa. Rendere i bambini sani e felici è davvero un grande onore per me", conclude Li. (XINHUA)