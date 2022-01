Cina: sempre più studenti amano gli sport invernali (2)

(XINHUA) - YINCHUAN, 21 GEN - Su ricorda ancora la prima volta che ha indossato i pattini: non riusciva a stare ferma però non aveva il coraggio di fare un passo in avanti. "Circa 10 giorni dopo, sono riuscita a imparare a pattinare e mi sentivo così libera", racconta la ragazza.

Essendo una contea meno sviluppata, con un numero di abitanti inferiore a 300.000, a Pingluo non c'è una pista di pattinaggio e i bambini possono praticare il pattinaggio solo in inverno o recarsi a Yinchuan, il capoluogo del Ningxia.

Anche se sta per iniziare la scuola media, Su non vuole perdersi questo campo invernale, così ha detto a sua madre: "Grazie alla mia grande efficienza nei compiti, posso dedicare un po' di tempo al pattinaggio".

Il laghetto da pesca è situato a quattro o cinque chilometri da casa della bambina e sua madre la accompagna sul posto a bordo di un motociclo elettrico.

"Fa molto freddo, ma ne vale la pena. È così bello pattinare sul ghiaccio", confessa Su.

Li racconta che ogni giorno, dopo l'esercizio di riscaldamento, i bambini indossano i pattini e poi continuano a esercitarsi su come pattinare, come entrare nella curva, come uscire dalla curva e come attraversare la linea.

L'intero processo è molto faticoso. È capitato che, dopo gli allenamenti, Su non riuscisse a muoversi e ha pensato addirittura di smettere; tuttavia le gioie procurate da questo sport l'hanno invogliata, giorno dopo giorno, a continuare a frequentare le lezioni.

"Negli ultimi due anni, mi è capitato raramente di prendere un raffreddore e ho anche conosciuto molti amici, il che è molto più divertente che stare a casa da sola", racconta la dodicenne.

(SEGUE)