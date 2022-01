Cina: razzo vettore Long March-8 pronto per lancio

(XINHUA) - WENCHANG, 21 GEN - La Cina prevede di lanciare il proprio razzo vettore di nuova generazione Long March-8 Y2 tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo dall'isola meridionale di Hainan. Lo hanno annunciato oggi fonti della China Academy of Launch Vehicle Technology, il principale produttore di razzi del Paese asiatico.

Il razzo è arrivato oggi al Wenchang Space Launch Center dopo una settimana di trasporto via mare e sarà sottoposto all'assemblaggio finale e ai test presso il sito di lancio. La missione prevista per il Long March-8 sarà il primo lancio di razzi della Cina di quest'anno.

Il Long March-8 è un razzo vettore a due stadi, lungo 50,3 metri, con un peso al decollo di 356 tonnellate e utilizza propellenti liquidi con una capacità di 5 tonnellate per raggiungere l'orbita eliosincrona a un'altitudine di 700 km.

Progettato per lanci sia terrestri che marittimi, il nuovo modello ha compiuto il volo inaugurale il 22 dicembre 2020, presso il sito di lancio costiero di Wenchang.

Il razzo ha colmato la lacuna nella capacità di lancio della Cina verso l'orbita eliosincrona e ha soddisfatto le esigenze di missioni di lancio ad alta densità per veicoli spaziali a media e bassa orbita. (XINHUA)