Cina: nuove statue arricchiscono Esercito terracotta

(XINHUA) - XI'AN, 21 GEN - Nel 2021 sono state scoperte 25 nuove statue di terracotta nella fossa numero 1 dell'iconico museo che ospita il celebre Esercito di terracotta, nella provincia cinese nordoccidentale dello Shaanxi, tra cui quelle raffiguranti ufficiali di medio e alto rango, significative per lo studio dei ranghi militari dell'antica Cina.

Secondo l'Emperor Qinshihuang's Mausoleum Site Museum, questi guerrieri di terracotta, che presentano una verniciatura colorata ben conservata, sono stati dissotterrati nella sezione centrale della parte nord della fossa numero 1. La maggior parte di questi è stato rinvenuto in prossimità di resti di carri, tra cui una statua raffigurante un generale e una di un ufficiale di medio rango.

Dopo la ricerca sulle statue degli ufficiali di medio e alto rango, in particolare su quelle dissotterrate nella fossa n.1, gli archeologi hanno notato che i guerrieri qui presenti sono probabilmente disposti in maniera simmetrica nella direzione nord-sud e nella direzione est-ovest.

Per garantire la sicurezza dei ritrovamenti e dell'ambiente, gli archeologi li hanno trasferiti nella sala di conservazione e si sono occupati di rimuovere la presenza di muffa nella fossa.

Scoperto nel 1974, l'esercito di terracotta fu realizzato per volontà dell'imperatore Qinshihuang della dinastia Qin (221 a.C.-207 a.C.), il quale unificò la Cina per la prima volta.

La fossa numero 1, la più grande cavità scavata finora, copre un'area di 14.260 metri quadrati. A giudicare dalla disposizione dell'armata, a seguito di uno scavo completo sarebbe possibile riportare alla luce più di 6.000 guerrieri e cavalli di terracotta. (XINHUA)