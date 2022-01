Cina: neve per i prossimi tre giorni su alcune zone

(XINHUA) - PECHINO, 21 GEN - Nei prossimi tre giorni alcune parti della Cina saranno interessate da neve, con effetti negativi sul traffico durante la stagione dedicata agli spostamenti in vista del Festival di Primavera; lo ha dichiarato oggi il National Meteorological Center.

Dalla giornata di oggi fino a lunedì 24 infatti, la neve cadrà sull'altopiano del Qinghai-Tibet, sulla Mongolia Interna, sullo Shaanxi, sullo Shanxi, sull'Hebei, sull'Henan, sullo Shandong e sull'Hubei, mentre forti piogge si abbatteranno sul Guangxi, sull'Hunan, sul Guizhou, sullo Jiangxi e sul Fujian.

Il centro meteorologico prevede che i fenomeni nevosi influenzeranno i trasporti negli spostamenti in occasione Festival di Primavera e che condizioneranno anche il contenimento del Covid-19 e la fornitura energetica.

Lunedì 17 è la data che ha segnato l'inizio dei 40 giorni della stagione dedicata agli spostamenti, nota anche come 'Chunyun', in cui molte persone viaggeranno per riunirsi alle loro famiglie in occasione del Capodanno lunare cinese. Secondo il ministero dei Trasporti, si prevede che quest'anno, per il Festival di Primavera, saranno effettuati 1,18 miliardi di viaggi passeggeri, con un aumento del 35,6% su base annua, ma il 20,3% in meno rispetto al 2020. (XINHUA)