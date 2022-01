Cina-Germania: rafforzare cooperazione in vari campi

(XINHUA) - PECHINO, 21 GEN - Ieri il Consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri, Wang Yi, ha intrattenuto colloqui in collegamento video con la sua nuova controparte tedesca, Annalena Baerbock, con l'impegno reciproco ad approfondire la cooperazione in vari campi.

Wang ha affermato che Cina e Germania, in qualità di partner strategici a tutto tondo, dovrebbero rappresentare un modello di cooperazione reciprocamente vantaggiosa, di leadership nei rapporti Cina-Ue, promuovere un nuovo tipo di relazioni internazionali e di collaborazione che vadano oltre le differenze nei sistemi sociali.

Secondo il Consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, l'anno scorso, nonostante l'impatto della pandemia, il commercio bilaterale ha raggiunto un livello record, dimostrando pienamente la complementarità delle due economie e la resilienza delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.

Cina e Germania, ha detto Wang, dovrebbero creare congiuntamente nuovi punti salienti in termini di cooperazione nei settori della tecnologia digitale, delle comunicazioni, del commercio di servizi, della scienza e della tecnologia agricola, nonché nello sviluppo verde, aggiungendo che Pechino accoglie le aziende tedesche che vogliono ampliare i propri investimenti in Cina. (SEGUE)