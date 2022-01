Cina-Germania: rafforzare cooperazione in vari campi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 21 GEN - Baerbock, dal canto suo, ha detto che la parte tedesca è impegnata a sviluppare una partnership stabile con la Cina e che continuerà a seguire la politica di "una sola Cina".

Per quest'ultima, con il 50/mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche a fare da opportunità di approfondimento degli scambi e della cooperazione tra i due Paesi in vari campi, la Germania è disposta a trattare le aziende estere nel Paese, comprese quelle cinesi, allo stesso modo.

A tal proposito, le due parti hanno concordato di celebrare adeguatamente tale ricorrenza, di preparare il settimo ciclo di consultazioni intergovernative e di sfruttare appieno il ruolo dei meccanismi di dialogo a tutti i livelli.

Sulla base del rispetto reciproco, i ministri degli Esteri di Cina e Germania hanno concordato di condurre un dialogo paritario su questioni come i diritti umani e la democrazia, al fine di migliorare la mutua comprensione, rafforzare ulteriormente l'istruzione, gli scambi non governativi e locali e realizzare scambi tra oltre 100 coppie di province, stati e città gemellate dei due Paesi attraverso vari mezzi.

Wang e Baerbock hanno inoltre convenuto di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo green e di approfondire gli scambi per affrontare il cambiamento climatico e la governance verde.

Le due parti, infine, hanno scambiato opinioni sul rafforzamento della cooperazione sugli affari multilaterali e sulla questione nucleare iraniana. (XINHUA)