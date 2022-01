Rilasciato finale del radiodramma cinese Three-Body

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - L'episodio finale del dramma sonoro cinese 'Three-Body' è stato rilasciato di recente sulla piattaforma audio online Ximalaya tra gli applausi degli utenti di internet, segnando così il completamento del radiodramma in 100 episodi basato sul romanzo di fantascienza di Liu Cixin, vincitore del premio Hugo, 'Il problema dei tre corpi'.

La notizia ha spopolato sui siti di social media cinesi con l'hashtag 'How do you like 'Three-Body' radio drama' (ovvero 'quanto ti piace il radiodramma 'Three-Body') che ad oggi ha generato circa 75 milioni di letture sulla piattaforma di microblogging Weibo.

"L'esperienza è la stessa di guardare un fantastico film di fantascienza, non attraverso i tuoi occhi, ma immergendoti in un universo creato da effetti sonori e voci", ha scritto un utente Weibo, definendo la miscela di genere dramma sonoro e romanzo popolare come "bellissima".

Creato da 729 Voice Studio, una società di intermediazione di doppiatori cinesi molto rinomata, il progetto ha visto il suo primo episodio andare in onda nel novembre 2019 e da allora è stato aggiornato regolarmente per oltre due anni.

Vantando un totale di 115 milioni di visite, il radiodramma 'Three-Body' è attualmente in testa alla classifica di popolarità su Ximalaya, secondo i dati della piattaforma, sulla quale è anche disponibile un audiolibro del romanzo originale che ha raggiunto 300 milioni di visite.

'Il problema dei tre corpi' è il primo libro di una trilogia fantascientifica che ruota intorno al contatto del fisico Ye Wenjie con la civiltà Trisolaran che vive in un sistema a tre soli, e narra degli scontri secolari tra terrestri e alieni.

I fan cinesi di fantascienza hanno atteso per molto tempo gli adattamenti cinematografici e televisivi della trilogia acclamata dalla critica, e ogni informazione pertinente suscita grande attenzione all'interno della comunità cinese online.

Tencent Video ha comunicato nel novembre dello scorso anno che il dramma televisivo 'Three-Body' era incluso nell'elenco di drammi da rilasciare o da seguire dalla piattaforma di streaming online per il 2022, rendendo pubblico il suo primo trailer con l'annuncio 'coming soon'.

'The Wandering Earth', un altro romanzo di fantascienza di Liu Cixin, è diventato un film blockbuster nel 2019 e ha totalizzato complessivamente 4,68 miliardi di yuan (circa 737 milioni di dollari) al box office cinese. (XINHUA)