Rilasciato finale del radiodramma cinese Three-Body

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - L'episodio finale del dramma sonoro cinese 'Three-Body' è stato rilasciato di recente sulla piattaforma audio online Ximalaya tra gli applausi degli utenti di internet, segnando così il completamento del radiodramma in 100 episodi basato sul romanzo di fantascienza di Liu Cixin, vincitore del premio Hugo, 'Il problema dei tre corpi'.

La notizia ha spopolato sui siti di social media cinesi con l'hashtag 'How do you like 'Three-Body' radio drama' (ovvero 'quanto ti piace il radiodramma 'Three-Body') che ad oggi ha generato circa 75 milioni di letture sulla piattaforma di microblogging Weibo.

"L'esperienza è la stessa di guardare un fantastico film di fantascienza, non attraverso i tuoi occhi, ma immergendoti in un universo creato da effetti sonori e voci", ha scritto un utente Weibo, definendo la miscela di genere dramma sonoro e romanzo popolare come "bellissima".

Creato da 729 Voice Studio, una società di intermediazione di doppiatori cinesi molto rinomata, il progetto ha visto il suo primo episodio andare in onda nel novembre 2019 e da allora è stato aggiornato regolarmente per oltre due anni. (SEGUE)