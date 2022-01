Rilasciato finale del radiodramma cinese Three-Body (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - Vantando un totale di 115 milioni di visite, il radiodramma 'Three-Body' è attualmente in testa alla classifica di popolarità su Ximalaya, secondo i dati della piattaforma, sulla quale è anche disponibile un audiolibro del romanzo originale che ha raggiunto 300 milioni di visite.

'Il problema dei tre corpi' è il primo libro di una trilogia fantascientifica che ruota intorno al contatto del fisico Ye Wenjie con la civiltà Trisolaran che vive in un sistema a tre soli, e narra degli scontri secolari tra terrestri e alieni.

I fan cinesi di fantascienza hanno atteso per molto tempo gli adattamenti cinematografici e televisivi della trilogia acclamata dalla critica, e ogni informazione pertinente suscita grande attenzione all'interno della comunità cinese online.

Tencent Video ha comunicato nel novembre dello scorso anno che il dramma televisivo 'Three-Body' era incluso nell'elenco di drammi da rilasciare o da seguire dalla piattaforma di streaming online per il 2022, rendendo pubblico il suo primo trailer con l'annuncio 'coming soon'.

'The Wandering Earth', un altro romanzo di fantascienza di Liu Cixin, è diventato un film blockbuster nel 2019 e ha totalizzato complessivamente 4,68 miliardi di yuan (circa 737 milioni di dollari) al box office cinese. (XINHUA)