Pechino 2022: Duda, la Polonia è pronta

(XINHUA) - VARSAVIA, 20 GEN - Le Olimpiadi invernali del 2022 si terranno in un periodo difficile ma gli atleti polacchi sono pronti a gareggiare in Cina: lo ha detto martedì il presidente polacco Andrzej Duda all'incontro con la famiglia olimpica polacca.

Organizzata dal Comitato olimpico nazionale, la giornata dedicata a Pechino 2022 di martedì è stata accompagnata da un concerto per pianoforte sulle note del compositore Fryderyk Chopin, eseguito dal pianista polacco Krzysztof Ksiazek.

Duda, nel suo discorso durante l'evento, ha sottolineato che i Giochi invernali di Pechino saranno un momento chiave nello sport globale nel 2022: "i Giochi Olimpici sono sempre i più importanti. È la competizione più prestigiosa tra tutti gli eventi sportivi. La partecipazione alle Olimpiadi è un grande sogno, a volte irraggiungibile, per gli atleti".

Il presidente ha espresso la speranza che gli atleti polacchi raggiungano un altro successo dopo quello delle Olimpiadi di Tokyo.

"Congratulazioni agli atleti polacchi per le grandi performance ottenute a Tokyo: quattordici medaglie, di cui quattro ori, sono un enorme successo. Molti non se lo aspettavano. Dopo tutto è stato il miglior risultato del 21esimo secolo della Polonia ai Giochi. Per questo, vi ringrazio con tutto il cuore", ha aggiunto Duda, il quale ha poi affermato che gli sportivi polacchi sono pronti a competere all'evento di Pechino.

Il presidente ha concluso: "i partecipanti sono alle prese con condizioni difficili durante i preparativi per l'evento.

Tuttavia, sono contento che siamo riusciti a prepararci per la competizione di Pechino. Gli atleti polacchi sono molto motivati e sicuramente ognuno di loro lotterà duramente per raggiungere il successo in Cina". (XINHUA)