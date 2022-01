Pechino 2022, apertura sarà grandiosa come nel 2008

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 è "molto diversa" da quella dell'edizione estiva del 2008 ma "egualmente spettacolare": lo ha detto Yiannis Exarchos, Ceo di Olympic Broadcasting Services (Obs).

Quest'ultimo, il quale è anche direttore esecutivo di Olympic Channel Services, ha abbondato con gli elogi dopo aver assistito alle prove dell'apertura.

In un briefing tecnico del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Exarchos ha asserito: "quello che posso dirvi è che questa cerimonia è probabilmente altrettanto spettacolare quanto quella del 2008, che sappiamo essere stata uno degli eventi inaugurali più iconici nella storia dei Giochi Olimpici.

Tuttavia, è completamente diversa. È altrettanto impressionante, altrettanto commovente, ma completamente diversa. Riflette la nostra epoca".

Nel 2008 Exarchos faceva parte del team di broadcasting e ha lavorato con il regista Zhang Yimou per presentare al mondo il capolavoro del 2008 al pubblico globale, evento a cui lui stesso fa riferimento come "un momento saliente nella mia vita professionale personale".

Con Zhang riconfermato regista principale per le cerimonie dei Giochi del 2022, il capo di Obs si è detto lieto di vivere un secondo, inaspettato, momento saliente con un regista che comprende le esigenze dei broadcaster e produttori televisivi.

"La cerimonia è praticamente pronta ed è uno spettacolo che nessuno dovrebbe perdere, per nessun motivo".

Già nel circuito chiuso dei Giochi che mira a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, Exarchos ha affermato di percepire una straordinaria sensazione di protezione: "siamo in un paese molto, molto sicuro".

A fargli eco anche Lucia Montanarella, direttore associato delle operazioni media del Cio, la quale trova che il circuito chiuso pre-giochi "abbia funzionato molto bene".

Quest'ultima ha aggiunto: "sono sicura che tutti i giornalisti che verranno prossimamente, ma anche i tecnici delle agenzie che sono qui, commenteranno allo stesso modo".

Exarchos ha inoltre tessuto le sue lodi alle sedi di Pechino, che sono "davvero spettacolari, non solo per il design, ma anche per l'esecuzione tecnica".

Il Ceo di Obs ha continuato, "l'infrastruttura per i Giochi Olimpici è molto, molto complessa. Devo dire che è probabilmente la migliore che abbiamo mai visto per quanto concerne le edizioni invernali delle Olimpiadi" per poi concludere affermando, "questo è molto, molto importante, perché significa che la maggior parte di noi, e di voi, sarà in grado di lavorare nelle migliori condizioni possibili". (XINHUA)