Pechino 2022, apertura sarà grandiosa come nel 2008

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 è "molto diversa" da quella dell'edizione estiva del 2008 ma "egualmente spettacolare": lo ha detto Yiannis Exarchos, Ceo di Olympic Broadcasting Services (Obs).

Quest'ultimo, il quale è anche direttore esecutivo di Olympic Channel Services, ha abbondato con gli elogi dopo aver assistito alle prove dell'apertura.

In un briefing tecnico del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Exarchos ha asserito: "quello che posso dirvi è che questa cerimonia è probabilmente altrettanto spettacolare quanto quella del 2008, che sappiamo essere stata uno degli eventi inaugurali più iconici nella storia dei Giochi Olimpici.

Tuttavia, è completamente diversa. È altrettanto impressionante, altrettanto commovente, ma completamente diversa. Riflette la nostra epoca".

Nel 2008 Exarchos faceva parte del team di broadcasting e ha lavorato con il regista Zhang Yimou per presentare al mondo il capolavoro del 2008 al pubblico globale, evento a cui lui stesso fa riferimento come "un momento saliente nella mia vita professionale personale".

Con Zhang riconfermato regista principale per le cerimonie dei Giochi del 2022, il capo di Obs si è detto lieto di vivere un secondo, inaspettato, momento saliente con un regista che comprende le esigenze dei broadcaster e produttori televisivi.

"La cerimonia è praticamente pronta ed è uno spettacolo che nessuno dovrebbe perdere, per nessun motivo". (SEGUE)