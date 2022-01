Pechino 2022, apertura sarà grandiosa come nel 2008 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - Già nel circuito chiuso dei Giochi che mira a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, Exarchos ha affermato di percepire una straordinaria sensazione di protezione: "siamo in un paese molto, molto sicuro".

A fargli eco anche Lucia Montanarella, direttore associato delle operazioni media del Cio, la quale trova che il circuito chiuso pre-giochi "abbia funzionato molto bene".

Quest'ultima ha aggiunto: "sono sicura che tutti i giornalisti che verranno prossimamente, ma anche i tecnici delle agenzie che sono qui, commenteranno allo stesso modo".

Exarchos ha inoltre tessuto le sue lodi alle sedi di Pechino, che sono "davvero spettacolari, non solo per il design, ma anche per l'esecuzione tecnica".

Il Ceo di Obs ha continuato, "l'infrastruttura per i Giochi Olimpici è molto, molto complessa. Devo dire che è probabilmente la migliore che abbiamo mai visto per quanto concerne le edizioni invernali delle Olimpiadi" per poi concludere affermando, "questo è molto, molto importante, perché significa che la maggior parte di noi, e di voi, sarà in grado di lavorare nelle migliori condizioni possibili". (XINHUA)