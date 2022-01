Covid: Pechino istituisce due aree a medio rischio

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - Pechino ha istituito due nuove aree a medio rischio per il Covid-19, poiché sono stati segnalati altri cinque casi confermati trasmessi localmente da mezzanotte alle ore 16 di oggi (ora di Pechino). Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali in una conferenza stampa.

Una delle aree è un complesso residenziale nel distretto Fengtai di Pechino e l'altra è un dormitorio aziendale nel distretto Fangshan, come ha spiegato Pang Xinghuo, vice capo del centro municipale di Pechino per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Tre dei nuovi casi facevano parte dei cinque positivi segnalati ieri. Per quanto riguarda gli altri due, uno è un contatto stretto dei casi positivi e l'altro aveva cenato con alcuni di loro. Tutti e cinque lavorano presso dei magazzini frigoriferi.

Pang ha precisato che la prevenzione e il controllo dell'epidemia a Pechino rappresentano un processo impegnativo e complesso, poiché emergono casi sporadici in vari distretti, e ha inoltre invitato i dipartimenti responsabili della catena del freddo e della logistica a rafforzare i controlli e la disinfezione. (XINHUA)