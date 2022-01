Covid: Cina continentale, continuo calo numero casi

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - Ieri il numero di nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale segnalati in Cina continentale ha continuato a diminuire. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Un totale di 43 nuovi contagi locali sono stati registrati in 4 suddivisioni a livello provinciale, in diminuzione rispetto ai 55 riportati il giorno precedente.

Anche la situazione nella provincia centrale cinese dell'Henan ha continuato a migliorare. Qui, nella giornata di ieri, sono emersi 24 nuovi casi a trasmissione locale, nove in meno rispetto a martedì e in misura significativamente inferiore rispetto ai 102 rilevati lunedì.

Per quanto concerne le altre suddivisioni, la Commissione ha specificato che a Tianjin vi è stata la segnalazione di 14 nuovi casi, 3 a Pechino e 2 nel Guangdong.

Nella giornata di ieri sono stati registrati inoltre 23 nuovi casi importati in 5 suddivisioni a livello provinciale.

A Shanghai sono emersi inoltre 3 nuovi casi sospetti provenienti dall'estero. Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Ieri sono state dimesse dagli ospedali a seguito di guarigione 223 persone mentre attualmente sono 3.297 i pazienti ancora in terapia. (XINHUA)